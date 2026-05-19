Energia e difesa | Bruxelles dice no alla richiesta di Meloni

Bruxelles ha respinto la richiesta avanzata dal governo italiano riguardo a misure di supporto energetico. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulle future bollette degli italiani, che già affrontano aumenti significativi. La questione riguarda anche la possibilità di allocare risorse tra la difesa e gli aiuti per il settore energetico. Il governo si trova ora a dover decidere come procedere, considerando le limitazioni imposte dall’Unione Europea.

? Punti chiave Come influirà il rifiuto di Bruxelles sulle prossime bollette degli italiani?. Perché il governo deve scegliere tra difesa e aiuti energetici?. Chi sta bloccando i fondi per la sicurezza nazionale in Italia?. Cosa accadrà alle tasche dei cittadini dopo la scadenza del 22 maggio?.? In Breve Balazs Ujvari indica 95 miliardi di euro nei fondi già esistenti.. Crosetto segnala blocchi su 15 miliardi di euro per programmi difesa Safe.. Scadenza 22 maggio per il taglio alle accise sulle bollette energetiche.. Impegno NATO prevede spesa militare al 5% del PIL entro il 2035.. A Bruxelles la risposta al tentativo di Meloni di ottenere una deroga per le spese energetiche è un muro di silenzio e fermezza che mette in serio pericolo il bilancio italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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