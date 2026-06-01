Alla fine la spunta il governo Meloni L’Ue permette all’Italia flessibilità per l’energia nella clausola per la difesa

Si va verso una certa flessibilità per l’energia all’interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al Patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l’indicazione che arriverà mercoledì dalla Commissione Ue, secondo quanto si apprende a Bruxelles, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi, secondo quanto trapelato da Ansa. Il nodo Safe, i chiarimenti di Fitto e la scadenza delle accise che incombe. In questo contesto si inserisce anche il dibattito sull’ utilizzo del fondo europeo Safe e sulla possibile riallocazione di parte delle risorse della politica di coesione. 🔗 Leggi su Open.online

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IL NO FA ESPLODERE IL GOVERNO | MELONI COSTRETTA A TAGLIARE

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