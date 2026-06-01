Alla Camera del Lavoro la proiezione del film Tomorrow’s Freedom
Giovedì 4 giugno al Salone Nelson Mandela della Camera del Lavoro di Piacenza in via 24 Maggio, 18 verrà proiettato il film Tomorrow freedom.Tomorrow’s Freedom è un documentario britannico del 2022, della durata di 97 minuti, realizzato dopo oltre cinque anni di riprese. Attraverso un accesso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Green Screen Cards are DEAD! Camera Projections in Unreal Engine change EVERYTHING! (Composure EP2)
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