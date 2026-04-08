Alisson Santos riscatto dallo Sporting ormai a un passo

Il Napoli si sta avvicinando all'acquisto di Alisson Santos dallo Sporting, con un accordo ormai vicino alla conclusione. Il giocatore ha avuto un impatto limitato finora, con poche apparizioni in campo, ma il club azzurro ha deciso di continuare a credere in lui. La trattativa sembra ormai in fase di definizione, con le parti che stanno finalizzando i dettagli per il trasferimento.

Il Napoli ha scelto di crederci fino in fondo. Nonostante un impatto iniziale fatto di pochi minuti e tante incognite, il club azzurro è pronto a puntare con decisione su Alisson Santos, trasformando quello che sembrava un azzardo in una scommessa concreta per il futuro. Dietro questa scelta ci sono valutazioni precise, la fiducia della dirigenza e la volontà di dare continuità a un progetto tecnico ben definito. Esordisce così la Gazzetta dello Sport: “Era già tutto previsto: nel carteggio, nei pensieri di quel gennaio torbido (per tutti quegli infortuni), nella scelta mirata che Giovanni Manna, il direttore sportivo, sfidando la diffidenza, aveva imposto a se stesso e suggerito ad Aurelio De Laurentiis e ad Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alisson Santos, riscatto dallo Sporting ormai a un passo Leggi anche: Napoli, affare fatto per Alisson Santos: prestito dallo Sporting con riscatto a 15 milioni Fiducia dal mercato: ufficiale Alisson Santos dallo SportingIl Napoli chiude la sessione di mercato con una nota di entusiasmo e rinnovata fiducia. Alisson Santos, che impatto: cosa può dare a questo Napoli Temi più discussi: Il Napoli riscatterà Alisson; Alisson Santos ha stregato il Napoli: impatto da urlo anche contro il Milan, quanto costa il riscatto dallo Sporting; Il Napoli riscatterà Alisson Santos, l'indiscrezione dal Portogallo; Alisson Santos cambia il Napoli: assist contro il Milan e riscatto già deciso. Alisson, riscatto già comunicato agli agenti: ecco cosa manca per l'ufficialitàSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ormai preso una decisione sul futuro di Alisson de Almeida Santos ... tuttonapoli.net Gazzetta – Alisson Santos, riscatto annunciato agli agenti. Presto verrà ufficializzato anche allo SportingAlisson Santos, il riscatto è solamente una formalità. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è stata annunciata la volontà agli agenti ... mondonapoli.it Napoli, deciso il futuro di Alisson Santos: verrà riscattato per 16,5 milioni di euro Articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook Alisson Santos ha stregato il Napoli: impatto da urlo anche contro il Milan, azzurri pronti a riscattarlo dallo Sporting x.com