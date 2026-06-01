Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati a essere una coppia. Fonti vicine ai diretti interessati riferiscono che stanno cercando di ricostruire il loro rapporto e di darsi una seconda possibilità. La coppia, molto seguita dai media, si era separata in passato, ma ora sembra aver deciso di riprovare insieme. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e l’attenzione resta alta sui loro movimenti pubblici e sui social.

Chi ha sempre creduto nelle favole moderne oggi può tirare un sospiro di sollievo. Una delle storie d’amore più seguite, paparazzate e, ammettiamolo, amate del mondo dello spettacolo e del calcio sta scrivendo un nuovo, inatteso capitolo. Dopo mesi di dolorosa distanza e un annuncio di separazione che aveva lasciato tutti a bocca aperta all’inizio dell’anno, Álvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di voltare pagina. O meglio, di riprendere in mano il libro della loro vita insieme per provare a scriverne il seguito. Le voci di un possibile riavvicinamento rincorrevano i fan già da qualche settimana, alimentate da quel “gioco di indizi” tipico dell’era digitale: un like di troppo, un avvistamento sfocato, dettagli social che non sono sfuggiti agli occhi più attenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme: “Stanno provando a darsi un’altra possibilità”

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Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati di nuovo Lui vuole separarsi, lindiscrezione

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