Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme | Stanno provando a darsi un’altra possibilità

Da dilei.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati a essere una coppia. Fonti vicine ai diretti interessati riferiscono che stanno cercando di ricostruire il loro rapporto e di darsi una seconda possibilità. La coppia, molto seguita dai media, si era separata in passato, ma ora sembra aver deciso di riprovare insieme. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e l’attenzione resta alta sui loro movimenti pubblici e sui social.

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Chi ha sempre creduto nelle favole moderne oggi può tirare un sospiro di sollievo. Una delle storie d’amore più seguite, paparazzate e, ammettiamolo, amate del mondo dello spettacolo e del calcio sta scrivendo un nuovo, inatteso capitolo. Dopo mesi di dolorosa distanza e un  annuncio di separazione  che aveva lasciato tutti a bocca aperta all’inizio dell’anno,  Álvaro Morata  e  Alice Campello  hanno deciso di voltare pagina. O meglio, di riprendere in mano il libro della loro vita insieme per provare a scriverne il seguito. Le voci di un possibile  riavvicinamento  rincorrevano i fan già da qualche settimana, alimentate da quel “gioco di indizi” tipico dell’era digitale: un like di troppo, un  avvistamento  sfocato, dettagli social che non sono sfuggiti agli occhi più attenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

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