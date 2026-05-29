I gemelli della coppia hanno festeggiato il compleanno con una festa a tema. La celebrazione è avvenuta in anticipo rispetto alla data ufficiale, per permettere ai figli di condividere il momento con i loro compagni di scuola. La famiglia ha condiviso alcune immagini sui social, mostrando decorazioni e giochi a tema. La festa ha coinvolto amici e parenti, e si è svolta in un ambiente privato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ospiti o regali.

Alvaro Morata e Alice Campello hanno ribadito più volte che la loro priorità è il benessere dei figli. Per questo, nonostante le differenze che possono aver portato alla decisione di separarsi, ogni volta che c'è da pensare ai bambini superano i problemi e si mostrano sorridenti e uniti. Come è successo qualche giorno fa, a Milano, quando la coppia ha organizzato una festa anticipata per il compleanno dei gemelli, Leonardo e Alessandro. Come sa bene chi è nato nel corso dell'estate, è sempre difficile festeggiare il compleanno con i compagni quando ormai le scuole sono chiuse e tutti sono partiti per le vacanze. Così, sebbene i... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alvaro Morata e Alice Campello insieme al compleanno dei figli

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Crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello nuove indiscrezioni

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Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme. Ma c’è un perchéAlvaro Morata e Alice Campello sono stati visti nuovamente insieme dopo un periodo di separazione e voci di gossip.

Temi più discussi: Alice Campello: Con Alvaro Morata rapporti ottimi, la priorità sono i figli; Alice Campello parla di Alvaro Morata: Ottimi rapporti. Il gesto che chiarisce che per la coppia è finita davvero; Alice Campello: Con Alvaro Morata rapporti ottimi, i miei figli sono la priorità assoluta; Alice Campello fuori dalle società di Alvaro Morata parla dei loro rapporti: Sono ottimi, sto benissimo.

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