Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme lui non può vivere di lei non ha smentito la riconciliazione

Da ilgiornaleditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alice Campello e Alvaro Morata sono stati avvistati insieme al concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano. La coppia, che aveva annunciato la separazione, è stata fotografata mentre si trovava nello stesso luogo. Morata non ha smentito la riconciliazione, mentre Campello e Morata sono stati visti interagire durante l’evento. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei due.

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Alice e Alvaro sono stati visti insieme al concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid Dopo mesi di rotture e riavvicinamenti, segnali social e voci mai confermate, sembra esserci una nuova svolta nella storia d'amore tra Alice Campello e Alvaro Morata, che sono tornati insiem. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Alice Campello e Alvaro Morata Un Nuovo Inizio Dopo la Separazione

Video Alice Campello e Alvaro Morata Un Nuovo Inizio Dopo la Separazione

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