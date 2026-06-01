Alice Campello e Alvaro Morata sono stati avvistati insieme al concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano. La coppia, che aveva annunciato la separazione, è stata fotografata mentre si trovava nello stesso luogo. Morata non ha smentito la riconciliazione, mentre Campello e Morata sono stati visti interagire durante l’evento. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei due.

Alice e Alvaro sono stati visti insieme al concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid Dopo mesi di rotture e riavvicinamenti, segnali social e voci mai confermate, sembra esserci una nuova svolta nella storia d'amore tra Alice Campello e Alvaro Morata, che sono tornati insiem. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme, "lui non può vivere di lei, non ha smentito la riconciliazione"

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Alice Campello e Alvaro Morata Un Nuovo Inizio Dopo la Separazione

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