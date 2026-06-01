Alvaro Morata e Alice Campello sono di nuovo una coppia. La conferma è arrivata anche da lei, dopo vari mesi di separazione e riavvicinamenti. La relazione tra i due, iniziata diversi anni fa, si è più volte interrotta e ripresa nel tempo. La coppia ha condiviso sui social alcune immagini che attestano il ritorno insieme. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa decisione o sui prossimi passi.

E' un tira e molla continuo tra Alvaro Morata e Alice Campello, la coppia è tornata di nuovo insieme, anche lei lo ha confermato Fino a poche settimane fala rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata era stata data per certa, i due non avevano né confermato né smentito, ma pochi giorni fa,per la festa della mamma, il calciatore aveva messo una story che aveva fatto nascere nuovi sospetti su un presunto ritorno di fiamma. Ieri, in uno scatto, i due si sono mostrati di nuovo vicini e sorridenti e quindi adesso non c’è più alcun dubbio:la coppia è tornata insieme. Sembra la storia senza fine: già due anni fa si era parlato di una crisi, confermata da entrambi, poi però c’è stato il ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme: la storia senza fine

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Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme: «Lui non può vivere senza di lei»

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