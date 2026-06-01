Gli attivisti hanno proiettato in una scuola di Alghero un video che mostra una macellazione, suscitando proteste e pianti tra i genitori presenti. Restano da chiarire come siano riusciti a mostrare contenuti così violenti in un ambiente scolastico e chi abbia autorizzato l’ingresso di materiali non filtrati nelle aule. Le autorità scolastiche stanno verificando le modalità di accesso e distribuzione dei contenuti all’interno dell’istituto.

? Domande chiave Come hanno fatto gli attivisti a proiettare video violenti in classe?. Chi ha autorizzato l'ingresso di contenuti non filtrati nella scuola?. Quali danni psicologici rischiano di subire i bambini dopo l'incontro?. Perché i genitori intendono procedere con una denuncia penale?.? In Breve Movimento Anonymous for the Voiceless nato in Australia nel 2016 coinvolto nell'evento.. Pedagogista Christian Mulas denuncia rischi di disturbi alimentari per gli alunni.. Genitori valutano denuncia penale contro gli attivisti e la scuola Argillera.. Direzione scolastica di Alghero non ha rilasciato comunicati ufficiali dopo l'episodio.. Immagini di macellazione proiettate ai bambini della scuola Argillera ad Alghero: scoppia la protesta dei genitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Alghero, video di macellazione a scuola: pianto e protesta dei genitori

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