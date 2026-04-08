Casavatore sospetti abusi in una scuola | scatta la protesta dei genitori

A Casavatore, davanti all’istituto comprensivo De Curtis, si sono radunati diversi genitori in modo spontaneo dopo aver appreso di presunti abusi su minori all’interno della scuola. La protesta è iniziata in modo improvviso e ha coinvolto un numero elevato di persone, che hanno manifestato il loro sconcerto e preoccupazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità, in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle autorità competenti.

Momenti di forte tensione davanti all’istituto comprensivo De Curtis di Casavatore, in provincia di Napoli, dove numerosi genitori hanno organizzato un presidio spontaneo dopo le gravi accuse di presunti abusi su minori. Al centro della vicenda un collaboratore scolastico, attualmente oggetto di un’indagine ufficiale. La protesta delle famiglie è esplosa nelle prime ore della mattinata, tra paura e richiesta di verità. I genitori chiedono chiarezza immediata e maggiori garanzie sulla sicurezza dei propri figli all’interno della scuola. A sostenere i manifestanti è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, accompagnato dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casavatore, sospetti abusi in una scuola: scatta la protesta dei genitori Scuola chiusa dopo raid vandalico, protesta dei genitori in MunicipioScoppia la protesta dei genitori che frequentano il plesso Platani di via Filippo Saporito, chiuso dopo un raid vandalico avvenuto tra domenica e... A San Martino delle Scale “la scuola è al freddo e senz’acqua”: scoppia la protesta dei genitoriA Monreale il maltempo è passato, ma a San Martino delle Scale l’emergenza continua.