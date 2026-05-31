Attivisti vegani mostrano video di maltrattamenti e macellazione di animali Bambini in lacrime e genitori minacciano denuncie

Durante un evento in una scuola primaria di Alghero, attivisti vegani hanno proiettato video che mostrano maltrattamenti e macellazioni di animali. La proiezione ha causato reazioni emotive tra i bambini, alcuni in lacrime, mentre alcuni genitori hanno minacciato di presentare denunce. L’incontro era dedicato ai diritti degli animali e ha suscitato polemiche tra le famiglie e le autorità scolastiche.

Un incontro dedicato ai diritti degli animali in una scuola primaria di Alghero ha provocato polemiche tra famiglie e istituzioni locali. Al centro della vicenda un’attività promossa da rappresentanti da una associazione animalista, invitati nell’istituto per parlare di benessere animale agli alunni. Secondo le ricostruzioni fornite da alcuni genitori all’Adnkronos, durante l’incontro sarebbero stati mostrati ai bambini filmati contenenti immagini di maltrattamenti, uccisioni e macellazioni di animali. Le proiezioni avrebbero suscitato forte turbamento tra gli alunni, alcuni dei quali sarebbero scoppiati in lacrime. A sollevare pubblicamente il caso è stato Christian Mulas, consigliere comunale di Alghero e presidente della commissione Sanità del Consiglio comunale, oltre che genitore di uno degli alunni coinvolti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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