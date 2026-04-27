Chi svolge lavori considerati gravosi ha la possibilità di andare in pensione anticipata, ma deve presentare la domanda entro il primo maggio. L’Inps sta portando avanti le procedure tecniche necessarie per aggiornare le pratiche e gestire le richieste di coloro che rientrano in questa categoria. Mentre il dibattito politico si concentra su promesse e proposte, l’ente previdenziale segue il suo percorso operativo per rispettare le scadenze stabilite.

Mentre il dibattito politico sulla previdenza resta spesso incagliato in promesse elettorali, la macchina burocratica dell’ Inps prosegue il suo iter tecnico e traccia la rotta per migliaia di lavoratori impegnati in mansioni gravose. Con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026, l’istituto di previdenza ha ufficialmente aperto la finestra per l’accesso alla pensione anticipata dedicata a chi svolge attività particolarmente faticose e pesanti e maturerà i requisiti nel corso del 2027. Per questa platea di lavoratori la burocrazia impone un cronoprogramma rigido. Il messaggio è chiaro nel sancire che chi intende smettere di lavorare l’anno prossimo deve muoversi ora, poiché la scadenza per la presentazione della domanda di riconoscimento è fissata al 1° maggio 2026.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi fa lavori gravosi può andare in pensione prima. Ma la domanda va presentata entro il 1° maggio

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