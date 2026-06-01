Alessandro Onorato prepara il partito dei sindaci Ecco chi lo guarda con interesse e chi teme la trappola per Schlein

Il 12 giugno a Roma sarà presentato un nuovo progetto civico nazionale promosso da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi del comune. Nel centrosinistra, crescono i tentativi di creare alleanze e sigle per ampliare la rappresentanza politica, con l’obiettivo di coinvolgere anche il centro. Mentre alcuni osservatori sono interessati, altri temono che questa iniziativa possa rappresentare una trappola per la leader del partito di riferimento.

Nel centrosinistra si moltiplicano contenitori, sigle e tentativi di allargamento al centro. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 giugno a Roma, quando Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi eventi, lancerà il suo progetto civico nazionale. Una rete di sindaci e amministratori locali che, forte del radicamento territoriale, dovrebbe dar voce alla cosiddetta ‘sinistra del fare’. Ma non tutti vedono nella nuova creatura politica un’opportunità per allargare il consenso moderato della coalizione. Nel Partito Democratico, confidano a Open, non mancano dubbi e sospetti. Da Manfredi a Bettini, chi guarda a Onorato. Al lancio sono stati convocati i leader del centrosinistra: da Elly Schlein a Giuseppe Conte, passando per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, Riccardo Magi di Più Europa ed Enzo Maraio del Psi. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Schlein.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nasce il Partito dei Sindaci, il 12 giugno l’ufficiale costituzione con Alessandro Onorato

Leggi anche: Nasce il Partito dei Sindaci, il 12 giugno l’ufficiale presentazione con Alessandro Onorato

Temi più discussi: Roma capitale del padel: al Foro Italico torna il Major mondiale; Onorato, il 12 giugno nasce il partito degli amministratori; Dal Giro d'Italia a Piazza di Siena, lo sport trascina il turismo: Oltre 700mila pernottamenti per il ponte del 2 giugno; Onorato, il 12 giugno nasce il partito degli amministratori.

Onorato, il 12 giugno nasce il partito degli amministratori(ANSA) - ROMA, 30 MAG - In 7 mesi abbiamo unito centinaia di amministratori, 685 a ieri, nessuno ci avrebbe mai creduto. Un progetto senza padrini o poteri esteri, senza coperture economiche e padrin ... msn.com

Alessandro Onorato: Il popolo del No al referendum va oltre i partiti. Noi amministratori riempiamo quel vuoto politicoRoma – Dopo la vittoria del No al referendum, come intende capitalizzare politicamente quel consenso per trasformarlo in una proposta di governo nazionale? I milioni di italiani che hanno votato ‘No’ ... quotidiano.net