Alcol droga e guida senza patente | i controlli dei carabinieri nel Vco

Nel Vco, i carabinieri hanno effettuato controlli su strada, denunciando cinque persone per guida in stato di ebbrezza. Un conducente è stato trovato alla guida senza patente, revocata precedentemente, mentre un uomo è risultato irreperibile durante verifiche legate a una misura di sorveglianza speciale. Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura vari soggetti per uso di droga.

Cinque conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza, una persona sorpresa al volante nonostante la patente revocata, un uomo irreperibile durante i controlli legati a una misura di sorveglianza speciale e diversi assuntori di droga segnalati alla Prefettura. È il bilancio delle attività. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Patenti ritirate per alcol, droga e armi: il bilancio dei Carabinieri

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