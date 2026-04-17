Droga e guida senza patente fattorino a domicilio di coca denunciato dai carabinieri

Un giovane di 18 anni è stato denunciato dai carabinieri di Gravina di Catania per aver detenuto sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Durante un controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di droga. Inoltre, è stato fermato mentre guidava senza patente e si trovava a bordo di un veicolo utilizzato per consegne a domicilio. La sostanza stupefacente, ritenuta cocaina, è stata sequestrata.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 18enne catanese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovanissimo pusher, infatti, alla guida di uno scooter Honda Sh sul quale viaggiava come.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sorpreso alla guida di un'auto rubata, ubriaco e senza patente: denunciato dai CarabinieriI carabinieri di Cesenatico nel corso dei controlli hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Senza patente e con la droga in auto, fermati nella notte: nei guai due diciottenni; L’aggravante di guida sotto l’effetto di droga scatta se al test positivo si sommano i sintomi; Fermato in auto senza patente, positivo ad alcoltest e con droga; Marsala, in auto senza patente con droga e coltelli: arrestato 26enne. Guida senza patente con droga e armiFermato dai Carabinieri a Marsala mentre guidava senza patente con droga e coltelli a bordo. Arrestato e trasferito in carcere a Trapani ... marsalalive.it Senza patente con droga e refurtiva: tre denunciati a OspitalettoControlli della Polizia locale: recuperata una borsa rubata poco prima al Conad di Gussago. In mattinata anche due incidenti stradali con disagi al traffico. quibrescia.it Carabinieri in pressing sullo spaccio nelle principali strade dove lo droga trova terreno fertile facebook Carcere di Siena, droga nascosta nel gesso: piano sventato, due agenti feriti x.com