Perché Retegui gioca con la mano sinistra fasciata anche ai playoff dei Mondiali 2026

In campo, Mateo Retegui si presenta spesso con il polso e la mano sinistra fasciati, una consuetudine che si ripete anche durante i playoff dei Mondiali del 2026. La fasciatura copre parte della mano, lasciando visibili solo le dita, e viene indossata da diversi anni durante le partite ufficiali.

È ormai consuetudine vedere in campo Mateo Retegui con polso e parte della mano sinistra fasciata. Spuntano appena le dita, ma da anni quella fasciatura lo accompagna. Succede in Serie A, succede in Arabia Saudita con l’Al Qadisiya e succede con la maglia azzurra, come nella partita di playoff contro l’Irlanda del 26 marzo, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il bendaggio comparve già ai tempi del Genoa, club che nell’estate del 2023 lo acquistò dal Tigre per 15 milioni, e non lo ha più abbandonato nemmeno dopo il passaggio all’Atalanta, né dopo il trasferimento in Arabia Saudita a fronte di 67 milioni. Un trauma vecchio, un’abitudine nuova: la storia della fasciatura. 🔗 Leggi su Open.online

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Mateo Retegui ha sempre la mano sinistra fasciata quando gioca, sia nei club che nell’Italia. Perché l’attaccante ex Genoa e Atalanta indossa il vistoso bendaggio: https://fanpa.ge/D2Z9X facebook