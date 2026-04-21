Durante una passeggiata tra le bancarelle sull'isola di Ibiza, sono state fotografate due donne che si tengono per mano, si abbracciano e si scambiano baci. Le immagini mostrano gesti affettuosi sullo sfondo di un tramonto sul mare, attirando l’attenzione dei media e dei fan. Un dettaglio nelle foto ha suscitato discussioni tra gli osservatori, senza tuttavia rivelare ulteriori informazioni sulle persone coinvolte.

Una passeggiata tra le bancarelle, un tramonto sul mare e gesti che non lasciano spazio ai dubbi: Elodie e Franceska Nuredini sono state paparazzate a Ibiza mentre si tengono per mano, si abbracciano e si scambiano baci. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma immagini che raccontano molto più di mille parole, con la loro relazione che sembra ormai vissuta alla luce del sole. Eppure, dietro a questa storia che appare serena, c’è un dettaglio che sta facendo discutere. La presenza della coppia a Ibiza non è passata inosservata. Le due sono state viste al mercatino di Sant Jordi, tra passeggiate mano nella mano, sorrisi complici e momenti di tenerezza.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elodie e Franceska mano nella mano ad Ibiza con baci e carezze, ma un dettaglio fa discutere

Elodie e Franceska mano nella mano a Venezia, NUOVA FIDANZATA

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