Romelu Lukaku si appresta a tornare a Napoli, dopo aver trascorso settimane in Belgio per ricevere cure senza il consenso del club. La sua presenza a Castel Volturno è prevista a breve, suscitando attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La situazione ha generato alcune tensioni e sollevato interrogativi sulla gestione del suo rientro e sulle modalità di comunicazione tra il giocatore e il club.

Il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli si avvicina e porta con sé tensioni e interrogativi. L’attaccante belga è atteso a Castel Volturno dopo settimane trascorse in Belgio per sottoporsi a cure senza autorizzazione del club. Una scelta che ha sorpreso l’ambiente e acceso il confronto interno. Ora il rientro diventa un passaggio delicato, tra chiarimenti attesi e possibili conseguenze disciplinari, in un momento chiave della stagione per il Napoli. Un rientro atteso e carico di tensione. Lukaku dovrebbe tornare al centro sportivo lunedì prossimo, 20 aprile,, dopo circa quattro settimane di assenza. Il clima, però, è ben diverso rispetto all’accoglienza ricevute poche settimane.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku torna a Napoli, dal Belgio sicuri: “Ecco cosa lo aspetta al rientro”

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