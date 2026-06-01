Il ragno di Lecco Alberto Pirovano è stato nominato vicepresidente del Club alpino italiano. L’elezione è avvenuta a Modena nel corso dell’Assemblea nazionale dei delegati. La riunione si è svolta sabato e domenica e Alberto Pirovano è stato eletto vicepresidente generale del comitato direttivo centrale. Con 448 voti a favore, Pirovano subentra al decano Giacomo Benedetti giunto a fine mandato. Già componente del Comitato centrale di indirizzo e di controllo, Alberto Pirovano è stato anche presidente della sezione Riccardo Cassin di Lecco e del gruppo Ragni. Durante la due giorni di lavori di Modena è stato assegnato anche il rinomato Premio Paolo Consiglio, assegnato dal Club alpino accademico italiano a spedizioni alpinistiche di carattere esplorativo o di elevato contenuto tecnico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alberto Pirovano è vice presidente del Club alpino

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