Nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026, Pirovano e Goggia sono in lotta per le sfere. Al termine del gigante di Are, Mikaela Shiffrin mantiene la posizione di vertice. La competizione tra le atlete continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati, mentre i risultati delle ultime gare influenzano la classifica complessiva.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del gigante di Are. La fuoriclasse statunitense svetta con 1.186 punti e ne vanta 120 sulla tedesca Emma Aicher, seconda con 1.066, e 225 sulla svizzera Camille Rast, terza con 963. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 853 punti, ed è in testa nel superG, mentre Laura Pirovano è al comando della classifica di discesa con 28 lunghezze di margine nei confronti di Aicher. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026. 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano e Goggia in lotta per le sfere!

Articoli correlati

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano al comando in discesa, Goggia in superG!Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG della Val di Fassa.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Laura Pirovano al comando in discesa!Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della seconda discesa della Val di...

Una raccolta di contenuti su Classifica Coppa del

Temi più discussi: Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano al comando in discesa, Goggia in superG!; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, Goggia 4ª, Pirovano risale; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino.

Coppa del mondo di sci, Franzoni secondo in discesa a CourchevelGiovannI Franzoni regala un altro podio all'Italia: l'azzurro è secondo in 1.47.35 nella discesa di Coppa del Mondo di Courchevel sulla pista Eclipse. Con questo risultato Franzoni consolida anche il ... sport.sky.it

Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Franzoni e Paris si giocano il podioLo svizzero svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di ... oasport.it

Camille Rast ha chiuso la prima manche del gigante di Coppa del Mondo di Are al comando della classifica con 11/100 di vantaggio su Julia Scheib; Sofia Goggia, ottava, prima azzurra in classifica, la valdostana Sophie Mathiou non si è qualificata per la sec - facebook.com facebook

Doppietta da sogno per Pirovano! Laura vince anche la seconda discesa libera in Val di Fassa e sale in vetta nella classifica di specialità della Coppa del Mondo di sci alpino! Per approfondire bit.ly/4rdJY55 @Fisiofficial x.com