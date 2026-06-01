Albenga caos al sottopasso dell’Aurelia | guasto blocca la viabilità

Notizia in breve

Un guasto al sottopasso dell’Aurelia ad Albenga ha causato l’interruzione della viabilità nella zona. La strada è stata temporaneamente chiusa, provocando rallentamenti significativi nelle strade limitrofe. Durante i lavori di riparazione, si prevedono deviazioni e modifiche alla gestione del traffico per consentire gli interventi di ripristino. Le autorità hanno indicato che le operazioni di riparazione sono in corso e che si stanno adottando misure per limitare i disagi agli automobilisti.