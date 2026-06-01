Albenga caos al sottopasso dell’Aurelia | guasto blocca la viabilità
Un guasto al sottopasso dell’Aurelia ad Albenga ha causato l’interruzione della viabilità nella zona. La strada è stata temporaneamente chiusa, provocando rallentamenti significativi nelle strade limitrofe. Durante i lavori di riparazione, si prevedono deviazioni e modifiche alla gestione del traffico per consentire gli interventi di ripristino. Le autorità hanno indicato che le operazioni di riparazione sono in corso e che si stanno adottando misure per limitare i disagi agli automobilisti.
? Punti chiave Quali strade specifiche subiranno i rallentamenti più pesanti oggi?. Come cambierà la gestione del traffico durante i lavori?. Quando è previsto il ripristino definitivo della circolazione normale?. Perché l'intervento richiede l'uso del senso unico alternato?.? In Breve Guasto ai sottoservizi avvenuto lunedì 01 giugno 2026 alle ore 10:00.. Senso unico alternato gestito da movieri nel sottopasso dell'Aurelia.. Code critiche in via Martiri della Foce, via al Piemonte e via Leonardo Da Vinci.. Lavori di rifacimento asfalto in corso per ripristino entro le prossime ore.. Blocco stradale in regione Cavallo: guasto ai sottoservizi crea caos ad Albenga. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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