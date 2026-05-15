Un albero è caduto in via Aurelia, creando disagi e ingorghi lungo tutta la strada a Roma. La presenza del tronco ha provocato l’interruzione del traffico e l’occupazione delle corsie, con conseguenti rallentamenti. Chi proveniva da Montesacro ha dovuto seguire percorsi alternativi indicati dalle autorità. La chiusura notturna di alcune strade ha influenzato anche gli spostamenti verso lo Stadio Olimpico, con limitazioni alla circolazione e deviazioni in atto. La situazione resta sotto osservazione da parte delle squadre di intervento.

? Punti chiave Quali percorsi alternativi deve seguire chi arriva da Montesacro?. Come influirà il blocco notturno sulla viabilità verso lo Stadio Olimpico?. Dove si stanno concentrando i maggiori accumuli di traffico sul GRA?. Perché il centro storico subirà un blocco totale tra mezzanotte e l'alba?.? In Breve Chiusura sottovia Ignazio Guidi dalle 21:30 del 14 maggio fino alle 5 del 15 maggio.. Blocco notturno via del Plebiscito tra mezzanotte e le 5 per manutenzione Chiesa del Gesù.. Code sulla Tangenziale Est dalla Batteria Nomentana e rallentamenti su via del Foro Italico.. Traffico congestionato sul Grande Raccordo Anulare tra Casilina, Salaria e direzione Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albero cade in via Aurelia: caos e code su tutta la viabilità di Roma

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