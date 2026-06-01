Alba in concerto sul Noncello
Domenica 14 giugno torna l’ormai tradizionale appuntamento "Alba in Concerto sul Noncello". L’Ensemble d’archi Fadiesis proporrà un ricco repertorio classico, nella suggestiva cornice lungo il fiume Noncello alle prime luci dell’alba. Al termine del concerto colazione con caffettiera gigante e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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#pordenonefamusica Domenica 14 giugno, ore 05.29 Imbarcadero Marcolin, Pordenone ALBA IN CONCERTO SUL NONCELLO Ensemble d'archi Fadiesis Un concerto diventato ormai una tradizione! Alle prime luci dell'alba l'Ensemble d'archi F facebook
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