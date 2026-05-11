Concerto dell’alba - Volosi the best of
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CONCERTO DELL’ALBA in collaborazione La Notte Bianca dei GiovaniVO?OSI.the best ofJan Kaczmarzyk, viola - Krzysztof Laso?, violino – Robert Waszut, contrabbasso - Stanis?aw Laso?, violoncello – Zbigniew Micha?ek, violinoTra le realtà più affascinanti della scena musicale europea, il quintetto.🔗 Leggi su Baritoday.it
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