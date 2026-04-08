Rimossa l' unica panchina all' imbarcadero sul Noncello parte l' interrogazione

L’unica panchina presente all’imbarcadero di via Rivierasca è stata rimossa. La notizia è stata segnalata dalla consigliera comunale del Partito Democratico. L’assenza del sedile ha suscitato attenzione tra i residenti e le persone che frequentano l’area. Il Comune ha annunciato l’avvio di un’interrogazione per chiarire le ragioni di questa scelta. La vicenda sta attirando l’interesse di chi utilizza regolarmente il servizio di imbarco.

Dall'imbarcadero in via Rivierasca è sparita l'unica panchina. La cosa viene evidenziata dalla consigliera comunale del Partito Democratico Irene Pirotta. “Una tavola di legno sulla base di due pietre forse non è l’ultimo grido del design, ma assolveva pienamente alla funzione per cui era stata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Rimossa l'unica panchina all'imbarcadero sul Nooncello, parte l'interrogazione Vandalizzata la panchina tricolore in piazza Cavour: rimossa la targa dedicata ai martiri delle foibeIgnoti hanno rimosso la targhetta commemorativa e danneggiato la struttura, suscitando forte indignazione da parte del coordinamento cittadino di...