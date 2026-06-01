Alajbegovic apre all’Italia | Napoli e Roma alla finestra

Kerim Alajbegovic ha dichiarato di essere aperto a trasferimenti in Italia. Le squadre di Napoli e Roma sono interessate a monitorare la sua situazione. Il giocatore ha espresso disponibilità a valutare eventuali opportunità nel campionato italiano, senza confermare accordi o trattative in corso. La situazione rimane in fase di sviluppo, con le due città che tengono d'occhio il suo futuro.

Kerim Alajbegovic resta un nome da seguire con attenzione per il mercato italiano. L’ala bosniaca classe 2007 piace da tempo al Napoli. Nelle ultime ore, il giocatore avrebbe confermato la propria apertura a un trasferimento in Serie A. Il talento è di proprietà del Bayer Leverkusen, che lo ha appena riscattato per circa 8 milioni di euro. Per questo motivo, un’eventuale trattativa dovrà passare dal club tedesco. Il Napoli lo ha seguito a lungo, ma l’arrivo del nuovo allenatore imporrà ulteriori valutazioni tecniche prima di decidere se affondare il colpo. A fare il punto è stato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale ha spiegato che Alajbegovic guarda con favore all’Italia, a differenza di altri giovani talenti che spesso preferiscono altri campionati. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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