La Roma sta cercando di concludere l’acquisto di Kerim Alajbegovic, esterno del Salisburgo di proprietà del Bayer Leverkusen. La squadra giallorossa vuole mettere a segno il colpo prima di Napoli e Milan, che hanno mostrato interesse per lo stesso giocatore. La trattativa si concentra sulle prossime settimane, mentre le squadre concorrenti monitorano da vicino la situazione.

La Roma sta cercando di anticipare la concorrenza di Napoli e Milan per Kerim Alajbegovic, esterno del Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Il ds dei giallorossi Massara ha avuto un incontro con gli agenti nei giorni scorsi e il padre Semin è stato nella Capitale insieme all’ex giallorosso Miralem Pjanic. Alajbegovic conteso in Serie A tra Napoli, Roma e Milan. Il Corriere dello Sport scrive che il nodo per arrivare al giocatore non è tanto rappresentato dallo stipendio (percepirebbe circa 2 milioni annui), bensì dal cartellino. Il Leverkusen lo acquistò per 8 milioni e ora, per cederlo, chiede almeno 25-30 milioni. Il padre di Alajbegovic sta girando i vari top campionati europei per capire l’interesse verso suo figlio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, attenzione alla Roma per Alajbegovic: i giallorossi vogliono anticipare la concorrenza

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