Sono iniziati i lavori per il nuovo stadio di Arezzo, con la demolizione della curva Maratona. L'intervento prevede un investimento privato di 48 milioni di euro e mira a rinnovare completamente l’impianto sportivo. La demolizione della curva rappresenta il primo passo di un progetto di riqualificazione che cambierà l’aspetto dell’area. I lavori sono stati avviati con un primo colpo di piccone, segnando l’inizio delle operazioni di costruzione.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Con il primo colpo di piccone che ha dato avvio alla demolizione della curva Maratona, sono ufficialmente iniziati i lavori per il nuovo stadio Città di Arezzo, un intervento di riqualificazione destinato a trasformare radicalmente l'impianto sportivo amaranto. Dopo le operazioni di pre-cantierizzazione avviate a fine maggio, la cerimonia inaugurale si è svolta oggi alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti della società. Al taglio del nastro erano presenti il presidente dell'Ss Arezzo Guglielmo Manzo, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e numerose autorità civili e sportive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via lavori per nuovo stadio di Arezzo, un investimento privato da 48 milioni

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Timelapse dei lavori per il nuovo stadio di Arezzo

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