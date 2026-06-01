Al via i lavori su fognature e depurazione | investimento da 5,5 milioni di euro

Sono iniziati i lavori su fognature e depurazione a Ferrara, con un investimento totale di 5,5 milioni di euro. Due interventi del Gruppo Hera riguardano l’adeguamento degli scarichi fognari nelle frazioni di Corlo, Correggio e Baura. Le opere sono ora nella fase operativa e prevedono interventi sugli impianti di raccolta e depurazione delle acque reflue.

Sono pronti a entrare nella fase operativa, a Ferrara, due importanti interventi del Gruppo Hera per l’adeguamento degli scarichi fognari delle frazioni di Corlo, Correggio e Baura. Le tre località, infatti, seppur dotate di reti miste per la raccolta delle acque reflue, richiedono interventi per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Nuovo cantiere idrico a Oppeano: oltre un milione di euro per collegare Vallese e Raldon

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