Arezzo via libera ai 48 milioni | lo stadio è della società per 90 anni

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arezzo, la società calcistica ha ottenuto l'assegnazione dello stadio attraverso un accordo da 48 milioni di euro, firmato da Guglielmo Manzo. La nuova Legge Stadi permette all'entità di utilizzare l'impianto per un periodo di 90 anni. L'intesa riguarda la proprietà e l'uso dell'impianto sportivo, che ora sarà gestito dalla società per il lungo termine.

? Cosa sapere Guglielmo Manzo firma a Arezzo l'accordo da 48 milioni per lo stadio.. La nuova Legge Stadi garantisce alla Ss Arezzo l'uso dell'impianto per 90 anni.. Guglielmo Manzo e i nuovi investitori hanno siglato stamani in uno studio notarile di Arezzo le polizze assicurative e le fideiussioni per finanziare la riqualificazione dello stadio con un investimento da 48 milioni di euro. L’atto formale che sancisce l’espletamento dell’ultimo passaggio burocratico per la concessione dell’impianto alla Ss Arezzo segna un punto di non ritorno per il club amaranto. La convenzione stipulata con l’amministrazione comunale rappresenta infatti il primo caso in Italia in cui viene applicata la nuova Legge Stadi, permettendo alla società sportiva di ottenere il diritto di utilizzo dello stadio Città di Arezzo per un arco temporale di 90 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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