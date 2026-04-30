Arezzo via libera ai 48 milioni | lo stadio è della società per 90 anni

A Arezzo, la società calcistica ha ottenuto l'assegnazione dello stadio attraverso un accordo da 48 milioni di euro, firmato da Guglielmo Manzo. La nuova Legge Stadi permette all'entità di utilizzare l'impianto per un periodo di 90 anni. L'intesa riguarda la proprietà e l'uso dell'impianto sportivo, che ora sarà gestito dalla società per il lungo termine.

? Cosa sapere Guglielmo Manzo firma a Arezzo l'accordo da 48 milioni per lo stadio.. La nuova Legge Stadi garantisce alla Ss Arezzo l'uso dell'impianto per 90 anni.. Guglielmo Manzo e i nuovi investitori hanno siglato stamani in uno studio notarile di Arezzo le polizze assicurative e le fideiussioni per finanziare la riqualificazione dello stadio con un investimento da 48 milioni di euro. L’atto formale che sancisce l’espletamento dell’ultimo passaggio burocratico per la concessione dell’impianto alla Ss Arezzo segna un punto di non ritorno per il club amaranto. La convenzione stipulata con l’amministrazione comunale rappresenta infatti il primo caso in Italia in cui viene applicata la nuova Legge Stadi, permettendo alla società sportiva di ottenere il diritto di utilizzo dello stadio Città di Arezzo per un arco temporale di 90 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo, via libera ai 48 milioni: lo stadio è della società per 90 anni Notizie correlate Lo stadio alla Ss Arezzo per 90 anni, pronti nuovi investitori. A giorni apre il cantiereCon una nota ufficiale, la Ss Arezzo ha annunciato l’espletamento dell’ultimo atto formale per la concessione dello stadio al club amaranto. Arezzo, Nuovo Stadio: Via agli Espropri a Campini, 90 Anni di Futuro per il Calcio Cittadino e Riqualificazione Urbana.L'Arezzo si prepara a una svolta epocale: è stata avviata la procedura di esproprio dei terreni che ospitano il complesso di Campini, un passo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Via libera ai 550 biglietti in più per Arezzo-Torres. Firmata l'ordinanza. Ecco quando scatta la vendita; Arezzo, sale la febbre amaranto. Scatta l’ultima caccia ai biglietti, altri 550 posti nella curva sud; Ospedale 'San Camillo de Lellis', via libera ai nuovi posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale - FoggiaToday; Don Alvaro Bardellie: il 26 aprile festa nazionale, almeno per Arezzo. Via libera ai 550 biglietti in più per Arezzo-Torres. Firmata l'ordinanza. Ecco quando scatta la venditaMancava soltanto il suggello dell’ufficialità: il tanto atteso via libera è arrivato nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile con la firma del sindaco Alessandro Ghinelli sull’ordinanza che ha eccezional ... corrierediarezzo.it Arezzo, sale la febbre amaranto. Scatta l’ultima caccia ai biglietti, altri 550 posti nella curva sudMigliaia di richieste, città in fermento. Bocciata l’ipotesi di divisori nella zona ospiti. Non ci saranno maxischermi ma locali già attrezzati con le Tv. Il pubblico dalla collina ... msn.com Un angolo di Arezzo Foto di Alisio Cerini - facebook.com facebook Incubo pedopornografia ad Arezzo. Cosa sappiamo dell'uomo che adesca le 12enni sui social x.com