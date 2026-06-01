Al via i lavori sulla provinciale 216 tra Atessa e Casalbordino | intervento da un milione di euro

Sono iniziati i lavori sulla provinciale 216 tra Atessa e Casalbordino, con un investimento di un milione di euro. L'intervento riguarda la messa in sicurezza e l’adeguamento della strada, che collega la Val di Sangro alla costa attraverso il tratto tra i due comuni. Le operazioni prevedono lavori di miglioramento della carreggiata e interventi di consolidamento. La strada, ex statale 364, sarà oggetto di interventi che si protrarranno nei prossimi mesi.

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della strada provinciale 216, l'ex statale 364 di Atessa che collega la Val di Sangro alla costa attraverso il collegamento tra Atessa e Casalbordino.L'intervento, dal valore di un milione di euro, è finanziato con risorse del Fondo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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