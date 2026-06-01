Al via i lavori sulla provinciale 216 tra Atessa e Casalbordino | intervento da un milione di euro

Da chietitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono iniziati i lavori sulla provinciale 216 tra Atessa e Casalbordino, con un investimento di un milione di euro. L'intervento riguarda la messa in sicurezza e l’adeguamento della strada, che collega la Val di Sangro alla costa attraverso il tratto tra i due comuni. Le operazioni prevedono lavori di miglioramento della carreggiata e interventi di consolidamento. La strada, ex statale 364, sarà oggetto di interventi che si protrarranno nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della strada provinciale 216, l'ex statale 364 di Atessa che collega la Val di Sangro alla costa attraverso il collegamento tra Atessa e Casalbordino.L'intervento, dal valore di un milione di euro, è finanziato con risorse del Fondo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Frana di Compiano: al via i lavori da 1 milione di euro sulla provinciale 66Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della frana che ha interessato la provinciale 66, provocando la chiusura della strada nel febbraio...

Lavori a Santo Pietro Belvedere. I marciapiedi sulla provinciale: "Un cantiere da 150mila euro"Sono iniziati in questi giorni i lavori per la costruzione dei nuovi marciapiedi sulla strada provinciale a Santo Pietro Belvedere.

Argomenti più discussi: Sp 216 Atessa-Casalbordino, iniziati i lavori di ripristino per un milione di euro; SP 216, al via i lavori di messa in sicurezza tra Atessa e Casalbordino -; Iniziati i lavori sulla Sp216 tra Casalbordino e Atessa; STELLANTIS. TIZIANA MAGNACCA: PER ATESSA PREVISTI INVESTIMENTI IMPORTANTI E NUOVO MODELLO.

Al via i lavori per la ciclabile a San Paolo: divieti di sosta, strade chiuse e quanto durerannoSono incominciati i lavori per la ciclabile tra metro San Paolo e la Colombo. Disposti divieti di sosta, carreggiate ridotte e limite di velocità a 30 km/h. Il piano del Campidoglio per rendere Roma ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web