Lavori a Santo Pietro Belvedere I marciapiedi sulla provinciale | Un cantiere da 150mila euro

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la costruzione dei nuovi marciapiedi sulla strada provinciale a Santo Pietro Belvedere. L’intervento riguarda un tratto di circa 150 mila euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza pedonale nella zona. Le operazioni sono state avviate nelle aree interessate, e sono previste alcune fasi di lavorazione nel corso delle prossime settimane. La realizzazione dei marciapiedi coinvolge diverse attività di cantieristica lungo la strada.

In arrivo i marciapiedi sulla strada provinciale a Santo Pietro Belvedere. Sono iniziati i lavori proprio in questi giorni. Il tratto interessato – spiega una nota dell’amministrazione comunale di Capannoli – è quello lungo la Strada Provinciale che va dalla zona degli studi medici e della farmacia comunale fino all’area del fontanello di Acqua Buona e della strada che porta al parco pubblico "Pinocchio" ed alla zona alta del paese. Un lavoro molto atteso dalla comunità, un’opera che contribuirà in modo sensibile alla sicurezza di tutti. Lo precisa anche la stessa sindaca Arianna Cecchini. "Un impegno preso dall’amministrazione comunale nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori a Santo Pietro Belvedere. I marciapiedi sulla provinciale: "Un cantiere da 150mila euro" 'Acqua ad alta qualità': i risultati raggiunti con i fontanelli di Santo Pietro Belvedere e CapannoliL’impegno per un uso consapevole delle risorse idriche continua a produrre risultati concreti sul territorio. Frana di Compiano: al via i lavori da 1 milione di euro sulla provinciale 66Sono iniziati i lavori per la sistemazione della frana di Compiano che, nel febbraio del 2024, rese necessaria la chiusura della provinciale 66,... Argomenti più discussi: Lavori a Santo Pietro Belvedere. I marciapiedi sulla provinciale: Un cantiere da 150mila euro; Addio a un noto ingegnere e manager Piaggio; Venerdì Santo a Roma, guida al 3 aprile: la Via Crucis del Papa, dove vederla in TV e l’elenco delle strade chiuse; Ecco i marciapiedi sulla strada provinciale a Santo Pietro Belvedere. Lavori a Santo Pietro Belvedere. I marciapiedi sulla provinciale: Un cantiere da 150mila euroL’intervento, finanziato da Comune di Capannoli e Provincia, ha preso avvio in questi giorni La sicurezza stradale e il decoro urbano, sono due facce importanti della stessa medaglia. lanazione.it In via di ultimazione la sistemazione della viabilità in località Fonte a Valle #manutenzionestrade #SantoPietroBelvedere - facebook.com facebook