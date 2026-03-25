Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della frana che ha interessato la provinciale 66, provocando la chiusura della strada nel febbraio 2024. L’intervento, del valore di un milione di euro, riguarda la zona vicino a un borgo e a un castello storico. La strada rimane chiusa al traffico mentre procedono le operazioni di riparazione e consolidamento del terreno.

Sono iniziati i lavori per la sistemazione della frana di Compiano che, nel febbraio del 2024, rese necessaria la chiusura della provinciale 66, proprio alle porte del borgo e dell’antico castello. La Provincia di Parma, al termine della procedura di gara, ha affidato l’intervento alla ditta Grenti di Solignano nell’ambito di uno stanziamento complessivo (con fondi della Regione Emilia-Romagna) di 1 milione di euro. Oggi hanno avuto inizio i primi interventi di cantierizzazione e, per l’occasione, si è tenuto un sopralluogo che ha coinvolto il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda, il vice con delega alla Viabilità Daniele... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Frana di Compiano: al via i lavori da 1 milione di euro sulla provinciale 66

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