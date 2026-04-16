Al via a Palù lavori da 800 mila euro per acquedotto e fognature | Impianti moderni e più famiglie servite

A Palù sono iniziati i lavori di ampliamento della rete idrica e fognaria, un intervento promosso da Acque Veronesi con un investimento totale di 800 mila euro. L’obiettivo è migliorare l’erogazione dell’acqua e la gestione delle acque reflue, coinvolgendo un numero maggiore di famiglie nel servizio. I lavori riguardano l’installazione di nuovi impianti e il potenziamento di quelli esistenti nella zona.

Sono iniziati in questi giorni a Palù i lavori per l’estensione della rete acquedottistica e fognaria, un intervento promosso da Acque Veronesi che prevede un investimento complessivo di 800 mila euro. Il progetto porterà alla realizzazione di circa un chilometro e mezzo di nuove infrastrutture.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Nuovi lavori ai sottoservizi per 800 mila euro nella frazione a lagoProseguono gli interventi ad opera di Lario Reti Holding per la tutela delle acque del lago di Lecco: opere in corso a Limonta L’iniziativa fa parte... Leggi anche: L'Anm raccoglie 800 mila euro per il No al referendum, 32 mila per i bambini di Gaza