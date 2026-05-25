Al cinema in settimana | da Bowie | The Final Act a King Marracash

Il film “Bowie: The Final Act” uscirà nelle sale lunedì 25 maggio. Si tratta di un documentario musicale che ripercorre gli ultimi anni di vita e la carriera dell’artista scomparso dieci anni fa. La pellicola offre una narrazione dettagliata di questo periodo, concentrandosi sugli aspetti più innovativi e sorprendenti della sua figura. È prevista anche l’uscita di “King Marracash” in programmazione questa settimana al cinema.

Arriva al cinema “Bowie: The Final Act”. Il film, documentario musicale che approda nelle sale lunedì 25 maggio, ripercorre l’ultimo, sorprendente capitolo della vita e della carriera di uno degli artisti più rivoluzionari della musica contemporanea a dieci anni dalla sua scomparsa. Altra novità sul grande schermo è costituita da “King Marracash”, documentario racconta il percorso dall’artista Marracash, dalle rime sparse al primo album, esplorando il successo e la stasi, la luce e il buio, la forza e la fragilità. Completa il quadro dei nuovi arrivi “Lucio Fontana – The Final Cut”, ritratto di Lucio Fontana, il maestro che ha aperto lo spazio dell’arte contemporanea, tra materiali d’archivio, testimonianze internazionali e capolavori dei musei di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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The Man Who Fell to Earth is FIFTY years old!

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EVENTO - Il docufilm Bowie: The Final Act il 25, 26 e 27 maggio al Cinema ift.tt/dm6UWXt x.com

Mh, mi chiedo chi faccia parte del cast di The Final Act.... reddit

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