Il cantante ha commentato il dibattito tra artisti riguardo alle questioni internazionali, affermando di non accettare imposizioni. Ha inoltre proposto una sua soluzione sul tema della crisi in Ucraina, senza entrare in dettagli specifici. La sua posizione si inserisce nel confronto pubblico su come gli artisti si rapportano ai temi geopolitici. Nessuna altra informazione o dettaglio sul contenuto della proposta è stato reso noto.

Il cantante interviene sul dibattito che coinvolge gli artisti e le prese di posizione sui grandi temi internazionali. Al Bano rompe il silenzio e interviene su uno dei temi che negli ultimi giorni ha acceso il dibattito nel mondo della musica italiana: il ruolo degli artisti nelle questioni politiche e internazionali. Ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il cantante pugliese ha condiviso apertamente le recenti dichiarazioni di Francesco De Gregori, che aveva spiegato di provare disagio quando gli artisti si schierano pubblicamente su temi geopolitici. Una posizione che Al Bano ha fatto sua senza esitazioni, difendendo la libertà individuale di ogni artista di scegliere se intervenire o meno nel dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Al Bano si schiera con De Gregori: ‘Non accetto imposizioni’, poi lancia la proposta sull’Ucraina

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