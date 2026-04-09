Tragedia sull' A14 | si ferisce con un coltello e poi si lancia dal viadotto
Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull'autostrada A14, quando un uomo si è ferito con un coltello e successivamente si è lanciato da un viadotto. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi, mentre i soccorsi hanno tentato di rianimare la persona coinvolta, senza riuscirci. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, che stanno indagando sulle cause.
Tragedia in autostrada questa mattina, 9 aprile 2026, dove un uomo è morto dopo essersi lanciato nel vuoto. È accaduto intorno alle 11 al km 407, direzione nord, sul viadotto Moro, nel territorio di Ortona. La vittima è un quarantenne albanese, residente a Paglieta. In base alle prime. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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