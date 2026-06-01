Aiuti per le nuove attività a chi si insedia nei due centri storici
La giunta comunale di Santo Stefano Magra ha approvato un sostegno per le nuove attività commerciali che si insediano nei due centri storici. Il provvedimento prevede agevolazioni e incentivi economici destinati a chi apre attività in queste zone. La misura mira a favorire la ripresa commerciale e a incentivare l’insediamento di nuovi negozi e servizi. I dettagli delle agevolazioni saranno comunicati nelle prossime settimane.
Santo Stefano Magra (La Spezia), 1 giugno 2026 – E’ stato approvato dalla giunta comunale di Santo Stefano Magra il bando per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese, all’apertura di nuove unità locali e alle attività di nuovo avvio nel centro storico di Santo Stefano di Magra e Ponzano Superiore. Il bando concretizza l’impegno preso con la previsione a bilancio di un fondo di 10 mila euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2027-2028, con possibilità di incremento delle risorse disponibili in caso di richieste superiori al plafond inizialmente previsto. “L’iniziativa – spiega una nota... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Piano Casa, l’allarme degli architetti: "no" nuove periferie, salvare i centri storiciUn investimento di 6 miliardi di euro è stato annunciato dal governo per il Piano Casa, con l’obiettivo di realizzare oltre centomila alloggi...
Piemonte: -27,2% negozi nei centri storici. La fineNel Piemonte si registra una riduzione del 27,2% dei negozi nei centri storici, un fenomeno che interessa diversi capoluoghi e zone centrali della...
Temi più discussi: Nuove Linee Guida UE sugli aiuti di Stato al trasporto aereo: aiuti ai soli aeroporti, stop ai finanziamenti alle compag...; Aiuti per le nuove attività a chi si insedia nei due centri storici; Marche Contributi a fondo perduto pari al 30% per la riqualificazione commercianti al dettaglio, bar e ristoranti; Decreto 1 Maggio: tutte le risposte alle domande degli utenti.
Aiuti per le nuove attività a chi si insedia nei due centri storiciL’amministrazione di Santo Stefano Magra ha varato il bando con i dettagli per accedere. Un modo per ripopolare i borghi e incrementare il commercio ... lanazione.it
BONUS BENZINA 2026: in arrivo nuovi aiuti? Con il caro carburanti che continua a pesare sulle famiglie italiane, il Governo sta valutando nuove misure per alleggerire i costi dei rifornimenti Tra le ipotesi allo studio: Fino a 100€ di bonus per le fam facebook
Aiuti per disabili nel 2026: tutte le nuove agevolazioni Info e requisiti nel primo commento x.com
Come ho smesso di sentirmi completamente senza speranza mentre imparavo il cinese reddit
Trasporto aereo, via alla consultazione sulle nuove linee guida per aiuti di StatoDurerà fino all’11 giugno. Le modifiche proposte per la normativa risalente al 2014 riguardano gli aiuti operativi agli aeroporti, che saranno possibili per gli scali con meno di un milione di passegg ... ilsole24ore.com