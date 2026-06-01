Aiuti per le nuove attività a chi si insedia nei due centri storici

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La giunta comunale di Santo Stefano Magra ha approvato un sostegno per le nuove attività commerciali che si insediano nei due centri storici. Il provvedimento prevede agevolazioni e incentivi economici destinati a chi apre attività in queste zone. La misura mira a favorire la ripresa commerciale e a incentivare l’insediamento di nuovi negozi e servizi. I dettagli delle agevolazioni saranno comunicati nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Santo Stefano Magra (La Spezia), 1 giugno 2026 – E’ stato approvato dalla giunta comunale di Santo Stefano Magra il bando per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese, all’apertura di nuove unità locali e alle attività di nuovo avvio nel centro storico di Santo Stefano di Magra e Ponzano Superiore. Il bando concretizza l’impegno preso con la previsione a bilancio di un fondo di 10 mila euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2027-2028, con possibilità di incremento delle risorse disponibili in caso di richieste superiori al plafond inizialmente previsto. “L’iniziativa – spiega una nota... 🔗 Leggi su Lanazione.it

aiuti per le nuove attivit224 a chi si insedia nei due centri storici
© Lanazione.it - Aiuti per le nuove attività a chi si insedia nei due centri storici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Piano Casa, l’allarme degli architetti: "no" nuove periferie, salvare i centri storiciUn investimento di 6 miliardi di euro è stato annunciato dal governo per il Piano Casa, con l’obiettivo di realizzare oltre centomila alloggi...

Piemonte: -27,2% negozi nei centri storici. La fineNel Piemonte si registra una riduzione del 27,2% dei negozi nei centri storici, un fenomeno che interessa diversi capoluoghi e zone centrali della...

Temi più discussi: Nuove Linee Guida UE sugli aiuti di Stato al trasporto aereo: aiuti ai soli aeroporti, stop ai finanziamenti alle compag...; Aiuti per le nuove attività a chi si insedia nei due centri storici; Marche Contributi a fondo perduto pari al 30% per la riqualificazione commercianti al dettaglio, bar e ristoranti; Decreto 1 Maggio: tutte le risposte alle domande degli utenti.

aiuti per le nuoveAiuti per le nuove attività a chi si insedia nei due centri storiciL’amministrazione di Santo Stefano Magra ha varato il bando con i dettagli per accedere. Un modo per ripopolare i borghi e incrementare il commercio ... lanazione.it

Trasporto aereo, via alla consultazione sulle nuove linee guida per aiuti di StatoDurerà fino all’11 giugno. Le modifiche proposte per la normativa risalente al 2014 riguardano gli aiuti operativi agli aeroporti, che saranno possibili per gli scali con meno di un milione di passegg ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web