Aiuti per le nuove attività a chi si insedia nei due centri storici

Notizia in breve

La giunta comunale di Santo Stefano Magra ha approvato un sostegno per le nuove attività commerciali che si insediano nei due centri storici. Il provvedimento prevede agevolazioni e incentivi economici destinati a chi apre attività in queste zone. La misura mira a favorire la ripresa commerciale e a incentivare l’insediamento di nuovi negozi e servizi. I dettagli delle agevolazioni saranno comunicati nelle prossime settimane.