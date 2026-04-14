Piano Casa l’allarme degli architetti | no nuove periferie salvare i centri storici

Un investimento di 6 miliardi di euro è stato annunciato dal governo per il Piano Casa, con l’obiettivo di realizzare oltre centomila alloggi popolari e a canone calmierato nei prossimi dieci anni. La misura ha suscitato reazioni tra gli architetti, che chiedono di evitare nuove periferie e di tutelare i centri storici. Il dibattito sulla pianificazione urbana e sulla salvaguardia del patrimonio storico prosegue da tempo.