Piano Casa l’allarme degli architetti | no nuove periferie salvare i centri storici
Un investimento di 6 miliardi di euro è stato annunciato dal governo per il Piano Casa, con l’obiettivo di realizzare oltre centomila alloggi popolari e a canone calmierato nei prossimi dieci anni. La misura ha suscitato reazioni tra gli architetti, che chiedono di evitare nuove periferie e di tutelare i centri storici. Il dibattito sulla pianificazione urbana e sulla salvaguardia del patrimonio storico prosegue da tempo.
L'annuncio di un investimento governativo da 6 miliardi di euro per il nuovo Piano Casa, mirato a rendere disponibili oltre centomila alloggi popolari e a canone calmierato nei prossimi dieci anni, ha riacceso il dibattito sulla gestione del territorio. Sebbene l'iniziativa rappresenti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Il Piano casa di Meloni. Di @MRosariaMarche2 x.com