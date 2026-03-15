Nel Piemonte si registra una riduzione del 27,2% dei negozi nei centri storici, un fenomeno che interessa diversi capoluoghi e zone centrali della regione. La diminuzione riguarda attività commerciali di varia natura, con molte di queste che hanno chiuso definitivamente le porte. La perdita di esercizi commerciali sta modificando il paesaggio urbano e l’aspetto delle aree centrali.

Il tessuto commerciale del Piemonte sta subendo una contrazione profonda e irreversibile nei centri storici. Tra il 2012 e il 2025, il 27,2% dei negozi ha chiuso i battenti nelle aree centrali, un dato che segna un punto di non ritorno per la vivibilità urbana. Non si tratta solo di numeri, ma di un cambiamento strutturale: mentre le attività tradizionali svaniscono, nuovi modelli come l’ospitalità breve e la ristorazione stanno prendendo il sopravvento. La chiusura massiva di edicole (-56,1%) e distributori di carburante (-50%) indica uno spostamento radicale delle abitudini dei consumatori piemontesi. La mappa della chiusura: dati che raccontano un territorio in trasformazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte: -27,2% negozi nei centri storici. La fine

Articoli correlati

Maltempo, i Vigili del Fuoco annullano la discesa della Befana organizzata nei centri storiciA causa dell’allerta meteo diramata nelle ultime ore, il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha comunicato l’annullamento di tutte le discese...

Poste, nuove e-bike elettriche per le consegne nei centri storiciProsegue il processo di evoluzione tecnologica per la transizione green, in linea con sostenibilità, efficienza, sicurezza e il Piano strategico...

Contenuti utili per approfondire Piemonte 27 2 negozi nei centri storici...

Temi più discussi: Nei centri storici del Piemonte perso il 27% delle attività, a Cuneo il 16%; Allarme commercio in Piemonte: tra il 2012 e il 2025 scomparso il 27% delle attività; Quelle piccole botteghe a rischio estinzione: Senza di loro i paesi muoiono; Chiudono le attività, aprono hotel e ristoranti: i dati della desertificazione commerciale che avanza in Piemonte.

Desertificazione commerciale in Piemonte: centri storici, -27,2% di negozi in 13 anniIn Piemonte nei centri storici chiuso il 27% dei negozi tra il 2012 e il 2025. Confcommercio lancia l’allarme: servono interventi urgenti ... ilpiccolo.net

Allarme commercio in Piemonte: tra il 2012 e il 2025 è scomparso il 27% delle attivitàNegozi tradizionali in calo, ristoranti e B&B in crescita, ma le città perdono vitalità Tra il 2012 e il 2025, i centri storici piemontesi hanno visto chiudere più di un quarto delle attività commerci ... msn.com

Maltempo Piemonte: oltre un metro di neve ad Alagna, chiuse diverse strade tra Valsesia e VCO per il rischio valanghe facebook

Peggioramento meteo importante nelle prossime ore al Nord Italia. Dalla notte prime piogge su Liguria, Piemonte settentrionale e zone alpine e prealpine della Lombardia. Domani mattina il maltempo si intensificherà su Piemonte, Liguria e Lombardia occ x.com