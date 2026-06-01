Aica apre il nuovo sportello territoriale | assistenza sei giorni su sette anche per i Comuni vicini
Aica ha aperto un nuovo sportello a Raffadali, offrendo assistenza sei giorni su sette anche ai Comuni vicini. La sede fornirà supporto diretto agli utenti, ampliando i servizi sul territorio. L’apertura si inserisce nell’obiettivo di rafforzare la presenza locale e migliorare l’accesso ai servizi. L’attività sarà disponibile dal lunedì al sabato, senza interruzioni. Non sono stati comunicati dettagli sui servizi specifici offerti o sulla durata dell’apertura.
Aica rafforza la propria presenza sul territorio e inaugura a Raffadali un nuovo sportello dedicato all’assistenza agli utenti. Il presidio, aperto ufficialmente questa mattina, nasce con l’obiettivo di avvicinare i servizi ai cittadini e alleggerire gli spostamenti verso Agrigento, estendendo il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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