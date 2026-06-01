Aica apre il nuovo sportello territoriale | assistenza sei giorni su sette anche per i Comuni vicini

Notizia in breve

Aica ha aperto un nuovo sportello a Raffadali, offrendo assistenza sei giorni su sette anche ai Comuni vicini. La sede fornirà supporto diretto agli utenti, ampliando i servizi sul territorio. L’apertura si inserisce nell’obiettivo di rafforzare la presenza locale e migliorare l’accesso ai servizi. L’attività sarà disponibile dal lunedì al sabato, senza interruzioni. Non sono stati comunicati dettagli sui servizi specifici offerti o sulla durata dell’apertura.