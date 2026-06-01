Ai rigori l’urlo della Pietralunghese per la D Ora finale con i sardi dell’Ilva Maddalena

Notizia in breve

La Pietralunghese ha perso ai rigori contro la Fermana dopo un pareggio 0-0 nei tempi regolamentari. La partita si è conclusa 4-3 dopo i calci di rigore. La Fermana ha schierato Raccichini tra i pali, Barellini, Kieling, Ruano e Lischi in difesa, con Barrasso, Marin e Nunzi a centrocampo e Guti, Fofi e Cicarevic in attacco. La Pietralunghese ha invece utilizzato un modulo 4-3-1-2, con i cambi negli ultimi minuti.