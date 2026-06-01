Ai rigori l’urlo della Pietralunghese per la D Ora finale con i sardi dell’Ilva Maddalena
La Pietralunghese ha perso ai rigori contro la Fermana dopo un pareggio 0-0 nei tempi regolamentari. La partita si è conclusa 4-3 dopo i calci di rigore. La Fermana ha schierato Raccichini tra i pali, Barellini, Kieling, Ruano e Lischi in difesa, con Barrasso, Marin e Nunzi a centrocampo e Guti, Fofi e Cicarevic in attacco. La Pietralunghese ha invece utilizzato un modulo 4-3-1-2, con i cambi negli ultimi minuti.
FERMANA 2 PIETRALUNGHESE 0 (3-4 dopo i calci di rigore) FERMANA (4-3-1-2): Raccichini; Barellini, Kieling, Ruano (41’ st Malafronte), Lischi (44’ st Petronelli); Barrasso (26’ st Carmona), Marin (33’ st Bruno), Nunzi (10’ st Scanagatta); Guti; Fofi, Cicarevic (9 pts Cicarevic). All: Gentilini PIETRALUNGHESE (4-3-3) Abibi; Naticchi (44’ st Bruzzesi), Bocci, Tersini, Simoncini; Esposito (41’ pt Cori), Giambi, Locchi (2’ pts Gatti); Piccioli (17’ st Pauselli), Rossi (20’ st Met Hasan), Calderini. All: Pierotti Arbitro Della Porta di Benevento (Lovecchio di Brindisi e Nannipieri di Livorno). IV ufficiale Carluccio di L’Aquila. Marcatori: 30’ pt Guti, 45+1’ st Carmona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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