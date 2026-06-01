Gli agriturismi della provincia di Reggio Emilia hanno registrato il tutto esaurito durante il ponte del 2 giugno, con un aumento delle prenotazioni rispetto ai periodi precedenti. La Confederazione italiana agricoltori ha sottolineato come il settore si concentri su ruralità e turismo lento, attirando un numero crescente di visitatori. Le strutture si preparano a gestire l'afflusso di ospiti, che ha superato le disponibilità in molte località.

Con il ponte del 2 giugno gli agriturismi reggiani registrano un vero boom di prenotazioni e si preparano al tutto esaurito. Dalla collina all’Appennino, passando per la pianura, sono numerose le strutture che segnalano richieste in forte crescita e disponibilità ormai ridotte, confermando la crescente voglia di trascorrere qualche giorno tra verde, tranquillità e buona cucina. A fotografare la situazione è Cia Reggio Emilia, che raccoglie le testimonianze degli agriturismi associati. Famiglie, coppie e gruppi di amici scelgono sempre più spesso la campagna reggiana per concedersi una pausa all’insegna del relax, del contatto con la natura e dei sapori autentici dell’Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agriturismi, ponte da tutto esaurito. Cia: "Al centro ruralità e turismo lento"

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