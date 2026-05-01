Questo fine settimana si registra il pienone in molte località, con molte persone che scelgono di trascorrere giornate all’aperto tra natura e cibo. Le chiamate di chi cerca informazioni si moltiplicano, segnalando un’alta domanda di spostamenti e visite. Il ponte del Primo Maggio si prepara a registrare numeri record di presenze, confermando la tendenza di chi preferisce il turismo lento e le escursioni fuori porta.

Tra natura e buona cucina, si preannuncia un ponte del Primo Maggio da tutto esaurito. "Stiamo ricevendo tante chiamate – esordisce Emanuela Leli (presidente Cna Turismo Marche), che gestisce la spiaggia Verdefiastra – da persone che chiedono informazioni. Arriverà anche un gruppo di motociclisti Harley-Davidson da Roma. Se il meteo ci assiste, sarà un bel ponte. Questo è il periodo delle scampagnate e dei pic-nic all’aria aperta, oltre alle escursioni alle Lame Rosse. E, guardando all’estate, abbiamo già prenotazioni di lettini per agosto". Leli è anche al timone dell’albergo diffuso Il Borgo delle Sibille a Sarnano, sold out tra oggi e domani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fine settimana da tutto esaurito. Scampagnate e pranzi all’aperto. È il trionfo del turismo lento

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