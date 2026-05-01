Agriturismi da tutto esaurito in Puglia per il ponte del 1° maggio | Settore trainante per la regione

In vista del ponte del 1° maggio, gli agriturismi in Puglia hanno registrato il tutto esaurito, attirando circa 20.000 visitatori. Molti di loro hanno scelto di trascorrere il soggiorno immersi tra natura, tradizioni e sapori locali, contribuendo a un afflusso significativo nel settore turistico della regione. La richiesta ha portato gli agriturismi a riempire le proprie strutture, confermando il ruolo centrale di questo comparto nel turismo pugliese.

Per il ponte del 1° maggio in Puglia sono 20mila i vacanzieri che hanno affollato gli agriturismi per vivere il territorio tra natura, sapori e tradizioni. Lo afferma la Coldiretti Puglia sulla base delle rilevazioni di Terranostra.Non solo percorsi enogastronomiciLe tante strutture della regione.🔗 Leggi su Baritoday.it

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