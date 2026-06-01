Alla Camera dei deputati sono stati presentati romanzi dedicati ad Agrippina, madre di Nerone e sorella di Caligola. La figura di Agrippina viene raccontata come una donna che influenzò significativamente la storia di Roma. I libri approfondiscono il suo ruolo e le sue azioni nel contesto politico dell’epoca. La presentazione ha attirato l’attenzione su questa figura storica, spesso descritta come una delle donne più potenti dell’antica Roma.

Alla Camera dei deputati la presentazione dei romanzi su Agrippina: la donna che cambiò il destino di Roma. Il 3 giugno alle 17.30, nella Sala stampa della Camera dei deputati, saranno presentati i romanzi storici “Agrippina, la figlia dell’eroe” e “Agrippina, la sorella dell’Imperatore” dell’avvocato e scrittrice Giulia Sulpizi. I due volumi riportano il lettore nel cuore della Roma imperiale, seguendo la vita di una delle figure femminili più controverse e affascinanti dell’antichità: Agrippina Minore, figlia del celebre generale Germanico, sorella dell’imperatore Caligola e madre del futuro imperatore Nerone. Una donna pienamente al crocevia di uno dei momenti più cruciali e violenti della storia dell’impero romano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Agrippina, madre di Nerone e sorella di Caligola: la vera storia della donna più potente di Roma

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The Crime That Made Nero One of Historys Worst Emperors | He Turned on His Mother

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