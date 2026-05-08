Una giornalista che affronta il tema della maternità da sola, raccontando la sua esperienza di madre single, si confronta con le sfide quotidiane della monogenitorialità. Il racconto si inserisce in un’opera che pone al centro le storie femminili, offrendo uno sguardo autentico sulla vita di chi cresce un figlio senza il supporto di un partner. La narrazione si concentra su fatti concreti e sulla quotidianità di questa scelta.

Erano loro, gli emancipati scandinavi, a esportare libertà erotica nei frizzanti anni ‘60. Gli anziani possono ricordare un celebre Pocket Longanesi, prudentemente arrivato nel paese del delitto d’onore solo nel 1969: La rivoluzione sessuale in Svezia di Yves de Saint-Agnes, poi disperso sulle bancarelle dei torbidi ‘70. Ora, monogenitorialità, plurigenitorialità, donazione di sperma e questioni etico-sociali collegate ci riportano nella borghesia nordica (ma ci sono anche la trilogia sulle relazioni del norvegese Haugerud, Sex, Dreams, Love, premiata l’anno scorso, e l’appena Premio Oscar Sentimental value di Trier). Qui si parte da due bambini amichetti al parco con le loro mamme.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La vera storia di una giornalista-madre single. Monogenitorialità in un’opera “al femminile“

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