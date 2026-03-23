Perché quando ci troviamo davanti a qualcosa che sfugge ai nostri cinque sensi, la maggior parte di noi ne resta inevitabilmente attratta. Per alcuni questa fascinazione resta una semplice curiosità. Per altri diventa una missione, una scelta radicale che porta a vivere lontano dagli agi e dalle certezze pur di esplorare e capire. È proprio la storia di Maria Reiche, matematica tedesca è raccontata oggi nel film Lady Nazca – La signora delle linee. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lady Nazca: la vera storia della donna che ha salvato le misteriose linee di Nazca in Perù

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