Agrifest da Taurianova la sfida di Legacoop per rilanciare l’agroalimentare del Sud
Da Taurianova arriva la proposta di Legacoop per rilanciare l’agroalimentare del Sud. La cooperazione viene presentata come strumento chiave per rafforzare il settore, migliorare le condizioni degli agricoltori e trasformare le produzioni di eccellenza in un motore di crescita stabile. La strategia mira a valorizzare le produzioni locali attraverso un approccio collaborativo.
“La cooperazione come leva strategica per rafforzare il sistema agroalimentare del Mezzogiorno, valorizzare il lavoro degli agricoltori e trasformare le eccellenze produttive in un motore stabile di crescita economica”. È questo il messaggio emerso nel corso della giornata inaugurale del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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