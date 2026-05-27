Villaggio Sud Agrifest | special guest Clara

Notizia in breve

La quinta edizione di Villaggio Sud Agrifest si terrà dal 29 al 31 maggio a Vatoni, Taurianova. La manifestazione, dedicata alla cooperazione, è promossa da Pianagri e dall’Associazione Culturale Risorse, con il supporto di Legacoop e della Regione. La kermesse si svolge in un’area dedicata all’agricoltura e alla cultura rurale, attirando partecipanti da diverse regioni italiane. Durante l’evento, è prevista la presenza di un’ospite speciale, Clara, che interverrà in alcune attività programmate.