Villaggio Sud Agrifest | special guest Clara
La quinta edizione di Villaggio Sud Agrifest si terrà dal 29 al 31 maggio a Vatoni, Taurianova. La manifestazione, dedicata alla cooperazione, è promossa da Pianagri e dall’Associazione Culturale Risorse, con il supporto di Legacoop e della Regione. La kermesse si svolge in un’area dedicata all’agricoltura e alla cultura rurale, attirando partecipanti da diverse regioni italiane. Durante l’evento, è prevista la presenza di un’ospite speciale, Clara, che interverrà in alcune attività programmate.
Cresce l'attesa per la quinta edizione di Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione, l’appuntamento nazionale che si svolgerà dal 29 al 31 maggio, in località Vatoni a Taurianova e promosso da Pianagri e dall’Associazione Culturale Risorse, con il sostegno di Legacoop, della Regione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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